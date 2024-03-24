Van Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi'nin mitingi Kültür Sarayı Yanı, Musa Anter Parkı'nda başladı. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşların rağbet gösterdiği mitinge binlerce kişi katıldı. Kendisine ayrılan miting alanını tıka basa dolduran İdris Ahi, vatandaşlara sesleniyor.

Van'a 50 bin kişilik stat yapacağını belirten Ahi, "Ben müslüman bir Kürdüm. Vatanını, milletini seven bir Kürdüm. Siz kendinizden biri olan İdris Ahi'yi başkan seçin, ben de sizlere hizmet edeyim. Siz İdris başkanı şampiyon yapın, ben de Van Spor'u şampiyon yapacağım. Van'a 50 bin kişilik stat yapacağım. Van'a alt ve üst geçitler yapacağız. Halkımıza uygun ödeme kolaylığı sağlayarak konutlar inşa edeceğiz. Van'a turist çekebilmek için sahilden Akdamar Adası'na kadar teleferik yapacağız. Van Gölü'nün hatrına Bitlis'i de kardeş belediye ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MİTİNGE KATILIM SİYASİ PARTİLERİ GERİDE BIRAKTI

Van Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi'nin mitingine katılım ise Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR'ın mitingine katılımdan daha fazla oldu.

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