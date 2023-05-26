AK Parti'de eski Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek'in adı yeniden hükümette görev alacağı iddialarıyla son dönemde gündem olmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Şimşek'in Dubai'ye taşındığı iddia edildi.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Sosyal medyadan açıklama yapan Şimşek, "Dubai’ye yerleştiğime dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Ailecek Ankara’da yaşıyoruz. Yoğun işlerim için dünyanın dört bir köşesine (özellikle Londra, Paris, New York, Dubai ve Doha’ya) çok sık seyahatlerim oluyor" dedi.

"ÖNEMLİ BİR RAHATSIZLIĞIM YOK"

Hastalık iddialarına da yanıt veren Şimşek, "Ayrıca ciddi bir hastalığımın olduğuna dair haberler de gerçeği yansıtmıyor. Allah’a çok şükür mide ülseri dışında önemli bir rahatsızlığım yok" dedi.

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