İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından oluşturulan verilere göre Türkiye geneli ve Van’daki yabancı ile Suriyeli sayıları belli oldu.

Ülkedeki göçmen ve sığınmacı dağılımının verildiği raporlara göre; ikamet izni ile Türkiye genelinde bulunan yabancı sayısı 1 milyon 103 bin 492 olurken, Van’da ikamet izni ile bulunan toplam yabancı sayısı ise bin 130 oldu.

İçişleri Bakanlığı raporlarına göre ülkemizde geçici koruma kapsamında yaşayan toplam kayıtlı Suriyeli sayısı 2 milyon 710 bin 476 olarak açıklandı. Bu dönemde Van’da bulunan toplam kayıtlı Suriyeli nüfus ise bin 259 kişi olarak kayıtlara geçti.

Van’da kayıtlı bulunan Suriyelilerin, ilde yaşayan toplam nüfusa oranı ise yüzde 0,11 seviyesinde oldu.

Açıklanan verilere göre Türkiye’de en fazla yakalanan düzensiz göçmen uyruğu Afganlar oldu. 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde yakalanan toplam düzensiz göçmen sayısı ise 59 bin 962 olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre Van’da kayıtlı toplam yabancı ve Suriyeli sayısı 2 bin 389 olarak açıklandı.