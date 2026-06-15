Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ormanları korumak için 28 bin personel ve 138 bin gönüllü ile hava ve kara filosunun 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ancak en büyük gücümüz, sizin hassasiyetiniz. Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın, yangını söndürmenin en kolay yolu, onun hiç çıkmamasını sağlamaktır."