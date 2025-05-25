Kültür ve Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, Vanspor ile Elazığspor arasında oynanacak rövanş maçı öncesinde kamuoyuna seslenerek sağduyu çağrısında bulundu. Vanlı bir vatandaş olarak duygularını paylaşan Çelik, ilk maçta Vanspor’un avantajlı bir skor elde ettiğini, rövanş karşılaşmasının ise Elazığ’da oynanacağını hatırlattı.

Sosyal Medyadaki Gerilim Diline Tepki

Çelik, son günlerde özellikle sosyal medya platformlarında sporun ruhuna uymayan, toplumsal tansiyonu artıran bazı söylemlerin ciddi bir endişe kaynağı haline geldiğini vurguladı. Bu atmosferin hem futbola hem de toplumsal huzura zarar verebileceğini belirten Çelik, herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

“Futbol Dostluk, Taraftarlık Saygıdır”

“Futbol; dostluk, mücadele ve centilmenlik demektir. Taraftarlık ise rakibe saygı göstermeyi de içerir” diyen Çelik, Elazığ’ın misafirperverliği ile Van’ın spor sevgisinin en güzel şekilde ortaya konulması gerektiğini söyledi. Taraftarları provokatif söylemlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Geçmişte Yaşanan Olaylar Hatırlatıldı

Daha önce Elazığ ve Van’da oynanan maçlarda yaşanan bazı olumsuzluklara da değinen Hüseyin Çelik, bu tür münferit olayların tüm taraftarları temsil etmediğini ve iki camiaya da mal edilemeyeceğini vurguladı. “Küfür, şiddet ve hakaret bu oyunun değil, zararlı ve ayrıştırıcı söylemlerin ürünüdür” dedi.

Van’daki Misafirperverliğe Övgü

Çelik, ilk maçta Van’da gösterilen örnek misafirperverlikten dolayı Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Vanspor Başkanı Erol Temel’e teşekkür etti. Elazığspor yönetiminin de karşılıklı saygı çerçevesinde en iyi şekilde ağırlandığını belirtti.

Yetkililere ve Medyaya Çağrı: “Birleştirici Dil Kullanalım”

Kulüp yöneticilerine, yerel ve merkezi yöneticilere, siyasi temsilcilere ve medya mensuplarına da çağrıda bulunan Çelik, söylemlerinde sorumlu, birleştirici ve yatıştırıcı bir dil kullanmalarını istedi. “Sağduyuyu hep birlikte hâkim kılmak zorundayız” dedi.

“Kazanan Kardeşlik ve Spor Olsun”

Açıklamasının sonunda her iki takıma da centilmence bir mücadele dileyen Hüseyin Çelik, “Bu güzel rekabetin sonunda kazanan; sağduyu, kardeşlik ve sporumuz olsun” ifadelerini kullandı. Sahada ter döken tüm futbolculara sağlıklı ve fair-play ruhuna uygun bir mücadele temennisinde bulundu.