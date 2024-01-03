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Son günlerde sıcaklık değerlerinin düşmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlarda ciddi artış görüldü. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde etkisini gösteren enfeksiyon, hastanelerin acil kısımlarının kapasitesinin aşmasına neden oldu.

“AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’Nİ TERCİH EDELİM”

Acillerde yaşanan yoğunluğun ardından paylaşım yapan HÜDAPAR Van İl Başkanı Av. Rasim Sayğın, sosyal medya hesabından, “İlimizde ciddi bir salgın bulunmaktadır. Yoğunluğun azaltılması ve müdahale için Sayın Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve diğer doktorlarımızın yoğun bir şekilde çalıştığını biliyoruz. Ciddi olmayan vakalar için acil servisleri kullanmayalım ve aile sağlık merkezlerini tercih edelim” sözleriyle konuya dikkat çekti.