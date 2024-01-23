Tahmini Okuma Süresi: dakika

31 Mart yerel seçim çalışmalarına Van’da start veren HÜDA PAR, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayından sonra ilçe belediye başkan adaylarını da açıkladı.

Edremit Uygulama Oteli’nde düzenlenen programda partililerle bir araya gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Tuşba İlçe Belediye Başkan adayının iş insanı Faruk Tasan olduğunu duyurdu.

FARUK TASAN KİMDİR?

1980 yılında Van'ın Muradiye ilçesinde doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini Van'da tamamlayan Faruk Tasan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Otomotiv Teknisyenliği Bölümünden mezun oldu. Dış ticaret uzmanı da olan Tasan, Bizim AVM Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Hak ve Sanayici İşadamları Derneği (HAKSİAD) ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu (PERDER) gibi iş derneklerinin Van İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir. Evli ve 3 çocuk babası olan Tasan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde HÜDA PAR’dan Tuşba İlçe Belediye Başkan adayı oldu.