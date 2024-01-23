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Vanlı iş insanı Akın Dinçer, yerel seçim sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Adının İpekyolu Belediyesi Başkan adaylığı için anıldığı iddialarına da yanıt veren Dinçer, “Partimden bana tebliğ gelirse ve milletimize hizmet etme fırsatı doğarsa, bu görevi layıkıyla yerine getirmekten gurur duyarım. Milletimizin ve partimizin teveccühü benim için önemlidir” dedi.

Vanlı iş insanı Akın Dinçer, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan mahalli seçimlere yönelik Van TV’ye önemli açıklamalarda bulundu. Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Van Milletvekili Abdulahat Arvas seçilmesinin doğru bir karar olduğunu belirten Dinçer, “Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını ben de takip ettim. AK Parti’nin adayının kim olacağı konusu merakla bekleniyordu. DEM Parti de yakın zamanda adaylarını açıklamıştı.

VAN TV’de, açıklanan Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayları ile ilgili konuştuk, sürecin partimiz ve Van’ımız için hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/QB8RSPq4xi — Mehmet Akın Dinçer (@akindincer) January 20, 2024

Böylece bölgenin iki güçlü partisinin de adayları belli olmuş oldu. Açıklanan aday geçmiş dönemlerde milletvekilliği yapan ve Van'a birçok katkısı olan Abdulahat Arvas ismi oldu. Kendisi Van için gerçekten görev yaptığı süreçte de kıymetli işlere imza atan bir isimdi ve ben kendisine de başarılar diliyorum. Artık siyaset kazanı ısınmaya başlandı ve seçim sürecini Van’da o heyecanı gün geçtikçe daha fazla yaşayacağımız bir süreç olacak sanırım.” İfadelerini kullandı.

“VAN’IN GELECEĞİNE ODAKLANMAK LAZIM”

Dinçer, şehrin kaderini paylaştıkları bir süreçte olduklarını belirterek, tüm partilerin Van'ın geleceği için doğru ve güçlü projelere odaklanması gerektiğini vurguladı. Dinçer, “Şehrimizin kaderini ortak yaşadığımız bir süreç içerisindeyiz. Sonuç itibariyle bu şehir hepimizin ortak paydasıdır ve yaşadığımız süreçte birlikte sorumluluk taşıyoruz.

DEM Parti ve AK Parti, bölgenin en güçlü partileri olarak bu şehrin sahibi olan insanlar arasında önemli bir yer tutuyor. Şehrimizin güzelliklerini, zengin tarihini ve genç nüfusunu göz önünde bulundurarak, bu şehre hizmet etme yarışında galip gelmekten önce doğruyu bulma noktasında bir aradayız. Van, çok kıymetli ve dinamik bir şehir. Nüfusunun yüzde 40'ı 30 yaş altında olan bu şehir, Türkiye'de ve dünyada tanınan doğal güzellikleri ve köklü medeniyeti ile bilinen bir konumda. Bu nedenle, ben bir Vanlı olarak, bir seçmen olarak, DEM Parti ve AK Parti'nin belediye başkan adaylarından büyük beklentiler içerisindeyim.

Adaylarımızın, sadece yer altı ve yer üstü projeleriyle değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik alanında da etkili adımlar atması gerektiğine inanıyorum. Şehrimizin dinamik genç nüfusu için özel projelerin hayata geçirilmesi, geleceğimiz açısından kritik bir öneme sahiptir.” ifadelerini kullandı.

“VAN’IN İLERİYE TAŞINABİLECEK POTANSİYELİ VAR”

Dinçer belediye başkan adaylarından beklenenin sadece fiziki projeler olmadığını aynı zamanda toplumsal sorunlara yönelik çözümler üretecek sosyal belediyecilik projeleri olduğunu belirtti. Dinçer, “Kadınlarla ilgili projelerini görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Engellilerle ilgili problemlerini ve projelerini görmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Van'da nüfusun yaklaşık yüzde 5'inin üzerinde engelli vatandaşımız bulunuyor. Ne yazık ki, Van henüz engelliler için konforlu bir şehir değil. Bu konuda hayata geçirilecek projeleri görmek istiyoruz. Ben bu konuyu sürekli vurguluyorum. Van'daki kadın sürücü sayısının artması gerektiğini düşünüyorum. Van'da pasaport sahibi olan insan sayısının artması gerektiğini düşünüyorum. Van'da daha fazla iş yeri olması gerektiğini düşünüyorum.

Van'da gençler arasında spor ve sanatla uğraşan çocukların daha fazla destek görmesini istiyorum. Bu unsurlar, yeni belediyecilik sisteminde belediyelerin sosyal belediyecilik alanındaki güçleri olmalıdır ve belediye başkanlarının bu konuda yapacaklarına dair planlarını bizimle paylaşmalarını bekliyorum.

Ortak akıl, müzakere, katılım ve şeffaflık prensiplerine dayalı bir Belediye Başkanı istiyorum. Çünkü Doğu Anadolu'nun en büyük şehri olmasıyla Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan Van'ın, iyi bir belediyecilikle geride kaldığı noktalarda ileriye taşınabilecek potansiyeli var” şeklinde konuştu.