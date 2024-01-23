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Emekliye ek zam için torba yasa bugün Meclis’e geliyor! Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bugün çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak. SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 10 bin TL olacak. Emekli kök maaşı zammı ise yüzde 37,57’den 5 puanlık refah payı eklenerek yüzde 42,6’ya yükseltilecek.

Teklifin Cuma gününe kadar Genel Kurul’da tamamlanması bekleniyor. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye gbir kez daha girecek ve yeni düzenlemeye imzasını atacak. Emekliye ek zam düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Hem Emekli Sandığı hem Bağ-Kur hem de SSK emekli maaşı fark ödemesi ise SGK tarafından berlirlenecek bir takvim ile en geç Şubat ayının ilk haftasında milyonlarca kişinin hesabına geçecek.

SSK VE BAĞ-KUR’LUYA 2500 LİRALIK FARK

SSK emekli maaşı ödemeleri 17 Ocak’ta başlamıştı, bu hafta Cuma günü ise sona erecek.Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri de 25'inde başlayıp 28’inde sona erecek. Yasanın çıkmasının ardından e-Devlet'te görünen emekli kök maaş bilgileri 42.6 zamma göre güncellenecek. Yüzde 5 ek zam ile bile yeni emekli aylığı en düşük emekli maaşı olan 10.000 liranın altında kalanlara 2500 liralık fark ödemesi yapılacak.

MEMUR EMEKLİSİNE 2 AYLIK FARK ÖDEMESİ

Memur emeklileri ise aylıklarını her ayın 1’i ila 5’i arasında hesaplarında görüyor. Bu kapsamda yaklaşık 2 milyona yakın memur emeklisi Ocak ayı maaşlarını hali hazırda ay başında almıştı. Önümüzdeki günlerde onların da yüzde 49,25 zam ile oluşan maaş farkı hesabına geçecek. Ancak SGK’nın açıklayacağı takvime göre memur emeklileri 2 aylık zam farkı da alabilirler.