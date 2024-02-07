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Van ve bazı ilçelerinde belediye başkan adaylarını geçtiğimiz günlerde tanıtan HÜDA PAR, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Seçmenlerden gelen projeleri değerlendireceklerini bildiren HÜDA PAR Van İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “HÜDA PAR Van İl Başkanlığı, seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için değerlendirmek üzere vatandaşlardan proje fikirleri almaya başladı. Van’ın kronik sorunlarına çözüm olacak kendi projelerinin yanı sıra vatandaşların projelerini de programlarına almak isteyen HÜDA PAR, “Van İçin Projem Var” kampanyasıyla örnek bir çalışmaya imza attı.” denildi.

Adayların; Van’ın trafik, altyapı, konut ve ulaşım gibi sorunlarının çözümüne ilişkin projelerini yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağını açıklayan HÜDA PAR Van İl Başkanlığı, vatandaşlardan gelen önerileri de değerlendirmeye alacak.