HÜDA PAR Van İl Başkanı Av. Rasim Sayğın, su faturaları üzerinden VASKİ’yi eleştirdi. Sayğın, geçim sıkıntısı çeken halkın bu faturalarla daha da mağdur edildiğini belirterek, yapılan uygulamaların insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

“HALK ZATEN GEÇİM SIKINTISI İÇİNDE”

“Van halkı geçim sıkıntısı içerisinde” diyerek eleştirilerde bulunan HÜDA PAR Van İl Başkanı Av. Rasim Sayğın; “Son zamanlarda Van halkına gönderilmiş olan su faturaları ciddi olarak milletimizi etkilemiş durumda. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) kurulduğu günden bu bugüne sıkıntıların giderilmesi konusunda maalesef hep yetersiz kalmıştır. Bu yetersizliğinin bedeli ekonomik krize dönüşme şeklinde olmuştur. Yani VASKİ şu anda ciddi bir ekonomik darboğaz içerisindedir. Ve bunun bedelini de maalesef suya yansıtarak halka ödetme, ödettirme peşindedir.” dedi.

“SU FATURALARI ELEKTRİK FATURALARINI GEÇTİ”

Av. Sayğın, “VASKİ tarafından son gelen faturalara bakıldığında, elektrik faturalarını belki iki katına varan, üç katına varan düzeyde aşmıştır. Şunu özellikle belirtmek istiyoruz, su temel bir haktır. Temel bir insan hakkıdır. Su bir ticaret aracı değildir. Dolayısıyla alınıp satılan, buradan kâr edilebilecek bir ticaret malı da değildir. VASKİ’nin buradan mümkün olduğunca para kazanıp, bu girdiği ekonomik darboğazı milletten çıkarma çabası en başta temel insan haklarına aykırı bir durumdur. Dolayısıyla biz burada VASKİ’nin yapmış olduğu bu zamdan derhal geri adım atmasını ve faturaların ödenebilecek makul bir düzeye çekilmesini talep ediyoruz.” sözlerine yer verdi.

“VATANDAŞIN SUYU KESİLMEKTE, SUSUZ BIRAKILMAKTADIR”

İcra işlemlerinin başlatıldığını söyleyen Sayğın, “Maalesef ilimizde VASKİ çok ciddi olarak bir icra seferberliği başlatmıştır. Yani bir avukat ordusuyla maalesef milletin peşine düşmüştür. 30’a yakın avukat tutulduğundan bahsedilmektedir. 30 tane avukatla milleti maalesef bu su borçlarından dolayı icraya vermektedirler. Bununla beraber, ödenemeyen yani ekonomik dar boğaz nedeniyle borcunu ödeyemeyen vatandaşlarımızın, üstüne üstlük suyu kesilmekte, susuz bırakılmaktadır. Bunlar hakikaten çok ciddi problemlerdir.” ifadelerine yer verdi.

“BU UYGULAMADAN VAZGEÇİN”

HÜDA PAR Van İl Başkanı Av. Rasim Sayğın, sözlerini şöyle tamamladı;

“Biz buradan yetkililere, Sayın Valimize ve VASKİ’nin yönetimindeki genel müdürüne çağrıda bulunuyoruz. Bu uygulamadan vazgeçin. Su temel ihtiyaçtır, temel yaşam kaynağıdır. Bu şekilde ağır yaptırımlarla insanların ödemeye mahkum edilmesi vicdani bir durum değildir. Zaten ödeyemeyecek durumda olan bir insana 'Gel bu parayı öde yoksa biz senin suyunu açmayacağız.' demek çok ciddi olarak bir vicdani konudur. Bu yanlışa düşmemek lazım.”