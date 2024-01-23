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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Edremit Uygulama Oteli’nde düzenlenen aday tanıtım programına katıldı ve burada Muradiye İlçe Belediye Başkan adayının Kazım Bilici olduğunu kamuoyuna açıkladı.

KAZIM BİLİCİ KİMDİR?

1973 yılında Muradiye’de doğan Bilici, ilk ve ortaöğrenimini Van’da tamamladı. Lise öğrenimini Van Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamlayan Bilici, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölümünden mezun oldu.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde İdari ve Mali İşler Müdürlüğü yapan Bilici, Muradiye Devlet Hastanesinde de Hastane Müdürü olarak görev yaptı.

2014 yılında HÜDA PAR Muradiye Belediye Başkan adayı da olan Kazım Bilici, İngilizce ve Fransızca biliyor. Evli ve 5 çocuk babası olan Bilici, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde HÜDA PAR Muradiye Belediye Başkan adayı oldu.