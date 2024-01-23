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HÜDA PAR, 3 il 8 ilçe belediye başkan adayını Van’da açıkladı.

Edremit Uygulama Oteli’nde düzenlenen aday tanıtım programına katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İpekyolu İlçe Belediye Başkan adayının Bedri Bor olduğunu duyurdu.

BEDRİ BOR KİMDİR?

1988 yılında Şırnak Beytüşşebap ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Beytüşşebap’ta tamamlayan Bedri Bor, HÜDA PAR Van İl Başkan Yardımcılığı ile İpekyolu İlçe Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bor, Van’da lokanta işletiyor. Evli ve 4 çocuk babası olan Bedri Bor, 31 Mart yerel seçimlerde HÜDA PAR İpekyolu İlçe Belediye Başkan adayı oldu.