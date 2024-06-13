Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 yılı adli ve idari yargı kararnamesini açıkladı. Bu kararname ile birlikte 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Adli ve İdari Yargı Kararnamesi Detayları

HSK'nın açıkladığı kararnameye göre, adli yargıda 4 bin 9 hakim ve savcının görev yeri değişikliği talebi karara bağlandı. İdari yargıda ise 290 hakim ve savcının görev yeri değişiklik talebi kabul edildi. Bu değişikliklerle birlikte Türkiye genelinde yargı sisteminde önemli bir hareketlilik yaşandı.

Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklama

Kararname sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Tunç, yeni görev yerlerine atanan hakim ve Cumhuriyet savcılarına adaletin tecellisi yolunda başarılar diledi. Ayrıca, kararnameyi hakim ve savcılar ile aileleri, yargı camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu kararnameyle birlikte Türkiye'nin adli ve idari yargı sistemi içindeki yapılanması güncellendi ve görev yerleri değişen hakim ve savcılar yeni görevlerine başladılar. Gözler, yargının bu yeni yapılanmasıyla adaletin daha etkin ve hızlı bir şekilde işleesine yönelik gelecek adımlara çevrildi.