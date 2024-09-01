İş insanı Hicran İsaoğlu, Vangölü Spor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapan İsaoğlu, affını isteyerek görevi bıraktığını açıkladı.

İşte İsaoğlu'nun yaptığı o paylaşım:

Geçtiğimiz Sezon Vangölü Spor Kulübü başkanlığı görevini üstlenmiş, şerefle sahiplenmiştim. Görüşmeler sağladığım ve hayata geçirmek istediğim kompleks projemiz ve şampiyonluk hedefimiz için tüm olanaklar sağlanmış olmasına rağmen,

mental yorgunluğumun hedeflediklerimi hayata geçirmeme engel olacağını öngörüyorum. Onurlu duruşlarından ödün vermeyen futbolcu kardeşlerim ve büyük fedakarlık gösteren teknik ekibime minnet duyuyorum. Bizim için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını somutta ifade eden, önemli STK başkanlarına, Saygın İş insanlarımıza, önemlisi bizi yalnız bırakmayan çok sevdiğim taraftar gruplarımız, Karakobralar ve Gölkentlilere ve kıymetli belediye başkanlarımız

Sn. Abdullah Zeydan ve Sn.Neslihan Şedal Sn.Cemil Komi başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. İlimiz ve takımım için yararlı olayım derken, onları zor durumda bırakarak, gelecek planlamalarında kötü bir anıya sebeb olmak istemediğimden,

kulüp başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Emeği geçmiş, yanımda olmuş olacak herkesin affına sığınıyor, herkese çok teşekkür ediyorum.



Saygılarımla..