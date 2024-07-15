Bu borç, genellikle belirli bir dönemde yapılan harcamaların veya alınan kredilerin sonucunda oluşur. Hesap özeti borcu, borçlu olan kişinin bankaya veya kredi kartı sağlayıcısına ödemesi gereken toplam miktarı içerir.

Banka hesapları için hesap özeti borcu, hesap sahibinin yaptığı harcamalar sonucunda oluşan negatif bakiyeyi veya borç miktarını ifade eder. Bu borç, hesabın üzerine çekilen tutardan fazla harcama yapıldığında veya banka tarafından sağlanan kredi hesabının limitinin üzerinde harcama yapıldığında oluşabilir.

Kredi kartları için hesap özeti borcu ise, kart sahibinin belirli bir dönemde kredi kartıyla yaptığı harcamaların toplamını ve bu harcamaların faizleriyle birlikte ödenmesi gereken toplam tutarı içerir. Hesap özeti borcu, kart sahibinin ödemesi gereken asgari tutarı ve tamamını ödemesi durumunda faizlerle birlikte toplam borcu gösterir.

Bu nedenle, hesap özeti borcu, bankacılık işlemlerinde veya kredi kartı kullanımında oluşan ödeme yükümlülüğünü ifade eder. Borçlu kişi, belirli bir süre içinde bu borcu ödemekle yükümlüdür, aksi takdirde gecikme faizleri ve ek maliyetlerle karşılaşabilir.