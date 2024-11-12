Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücevher üreticileri ve kuyumcular için yeni bir karar aldı.

Bakanlığın aldığı yeni karar göre, üreticiler 50 kilograma kadar işlenmemiş altın ithalatı için başvuruda bulunabilecek.

Alınan karar ile, altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte hammaddeye erişimde sorun yaşayan kuyumculara destek olunması hedefleniyor.

ÜRETİCİLERİN ALTINA ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLECEK

Bakanlık, işlenmemiş altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerini de gözden geçirilerek 2023’ten itibaren ithalat için kota uygulamasına geçmişti.

Bu kapsamda, kotanın bir bölümü Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası tarafından kullanılmak üzere tahsis edildiği açıklandı.

Yeni uygulama sayesinde, mücevher üreticileri de belirlenen kota dahilinde ham altın alımı yapabileceği belirtildi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

Bu karar doğrultusunda, mesleki faaliyet belgeleri ve kapasite raporlarına sahip olan işlenmemiş, yarı işlenmiş veya toz halde altın ve gümüş kaplama gibi işlemlerle uğraşan mücevher üreticileri başvuru yapabilecek.

Başvurular, yalnızca Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden alınacak ve tüm teslimatlar İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Üreticiler bir ay içerisinde yalnızca bir bankaya başvuruda bulunabilecek; aksi halde tüm talepler iptal edilecek.

ALTIN'DA SON DURUM

Yıl boyunca yüzde 30’dan fazla değer kazanan ons altın, son günlerde Donald Trump’ın başkan seçilmesi ve Fed’in faiz kararları etkisiyle düşüş yaşadı.

Spot piyasada ons altın yüzde 1’i aşan bir düşüşle 2 bin 653 doları görürken, Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın fiyatı 2 bin 935 TL’ye kadar geriledi.