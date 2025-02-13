Van’da bugün kar yağışı bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre bölge genelinin çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Muş ve Bitlis, öğle saatlerinden itibaren ise Van ve Hakkari illerinde aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışlarının öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari ve Van ilinin güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT

Meteoroloji kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don uyarısında da bulunarak; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi; “Kar yağışlarının öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari ve Van ilinin güney ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yükseklerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikle tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde (Güzeldere, Kuzgunkıran, Kurubaş) gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.”

ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji bir uyarıyı da çığ tehlikesi için yaparak; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.