2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın vahşice öldürülmesiyle ilgili olarak yargılanan baba Nezih Çinkitaş hakkında verilen beraat kararı istinafta bozuldu. Mahkeme, baba Çinkitaş'a müebbet hapis cezası verdi ancak tutuklama kararı çıkmadı. Acılı anne Handan Yılmazer ve Avukat Hasan Kocabey, Odatv'ye konuştu.

İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında Hande Çinkitaş'ın (12) başına çekiçle vurularak ve boğazı kesilerek öldürülmesine ilişkin davanın duruşması dün istinaf mahkemesinde görüldü. Üçüncü duruşmaya baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Ş. Çinkitaş katıldı. Duruşmada Hande Çinkitaş’ın annesi Handan Yılmazer ve avukatı Hasan Kocabey de hazır bulundu. Mahkeme sürecinde baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Ş. Çinkitaş, cinayetle ilgileri olmadığını tekrarladı.

Müebbet Kararı Ama Tutuklama Yok

Savcılık, cinayetin sabah saatlerinde gerçekleştiğini ve baba Nezih Çinkitaş’ın olay saatinde evde olduğunu belirterek, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Üvey anne Ş. Çinkitaş hakkında ise beraat talep etti. Bugün yapılan duruşmada mahkeme, baba hakkında "Canavarca hisle öz kızına kasten veya eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak, cezası iyi halden müebbete çevrilen baba hakkında tutuklama kararı çıkmadı ve yurt dışı yasağı konuldu.

Avukat Kocabey: "Şaşkınız"

Hande Çinkitaş’ın annesi Handan Yılmazer’in avukatı Hasan Kocabey, Odatv’ye yaptığı açıklamada, “Böyle bir ceza alan kişinin neden tutuklanmadığına şaşırdık. Bir kişiye ‘ölene kadar hapis cezası aldın ama serbestsin’ diyorsunuz. Gerçekten şaşırtıcı bir karar” dedi.

Acılı Anne Bakan Tunç’a Seslendi

23 yıldır adalet mücadelesi veren Handan Yılmazer, karar sonrası hislerini Odatv’ye anlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çağrıda bulunan Yılmazer, “Ben acılı bir anne olarak adalet istiyorum. Bu durumun Adalet Bakanı tarafından açıklanmasını istiyorum. Bu en doğal hakkım” dedi.

Yılmazer, 23 yıldır verdiği hukuk mücadelesini şöyle özetledi: “Mücadelemde adalet bir türlü yerini bulamıyor. Her seferinde bir engelle karşılaşıyoruz. Son duruşmada cani baba suçlu bulunarak ağırlaştırılmış müebbet hapsiyle cezalandırıldı. Ancak iyi hal uygulamasıyla müebbete çevrildi ve tutuklanmadı. Bu nasıl bir adalet sistemidir? Bu durum suça teşvik edici nitelikte. Adalet istiyorum ve bu durumun açıklanmasını talep ediyorum. Cani babaların en kısa sürede hak ettikleri cezayı çekmelerini istiyorum, aksi takdirde artık adalete güvenmiyorum.”

Ne Olmuştu?

12 yaşındaki Hande Çinkitaş, 4 Ocak 2001’de Kadıköy’deki evinde vahşice öldürüldü. Cinayetten 19 yıl sonra baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Ş. Çinkitaş hakkında, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2020’de dava açıldı. Cumhuriyet savcısı, sanıklar Nezih Çinkitaş ve Ş. Çinkitaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ancak 2 yıl önce Kartal Adliyesi’nde görülen davada, sanıklar delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Dosya istinaf mahkemesine gönderildi. Bugün yapılan üçüncü duruşmada, baba Nezih Çinkitaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, üvey anne Ş. Çinkitaş beraat etti.