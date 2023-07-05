Hamza Dağ'ın konuşmasından satır başları:

İşçi ve memur emeklileri ile ilgili artış olmayacağı anlamına gelmiyor. Seçimde vermiş olduğumuz bir söz vardı. Enflasyon oranı bu şekilde olduğu için seyyanen zam kanun teklifine yansıdı. Süreç bunlar. Eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil.

KURUMLAR VERGİSİ VE MTV ARTIŞI

Yaşadığımız deprem felaketi var yaraları sarmaya çalışıyoruz. Yaraları sarılması noktasında bir takım ihtiyaçlar hasıl oluyor. Mümkün olan az etki edecek şekilde yapıyoruz. 2024 başlarından itibaren 80’l2de 30’lara kadar düştü enflasyon artışı. Verdiğimiz sözler yerine gelecek.

‘ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK’

Bu enflasyonist ortamda sabit gelirlinin ezilmemesini sağlamak. Bu döngünün azaltılması lazım. Enflasyon tek haneye inecek. Daha da aşağı ineceğini önümüzdeki günlerde görürüz. İstihdam çok önemli. 32 milyonu aşan sayıyı var.

CHP LİDERİNİN EKONOMİ YÖNETİMİ İDDİASI

Hazine Bakanını Kemal Bey dışında herkes tanıyor. 300 milyar dolar bulacağım diyordu. Siyaseten dikili ağacı yok. Seçim öncesi vaatlerini tutsun, ülkeye faydası olsun.

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