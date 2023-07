WanHaber – ÖZEL

Asgari ücretin açıklanması ile birlikte Van’daki kira fiyatlarının da arttığı kaydedildi. Artan kira fiyatlarının yanı sıra vatandaşlar kiralık ev bulmakta da sorun yaşıyor.

Van genelinde kira fiyatlarının artış gösterdiği belirtilirken, kent merkezinde ev bulmakta sıkıntı yaşayan vatandaşların TOKİ evlerine yöneldiği ifade edildi.

“VANLILAR KİRALIK EV BULAMIYOR”

Vatandaşların şu an Van’da kiralık ev bulamadığını söyleyen Van Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek, “Hemen her gün orantısız bir göçle karşı karşıya olan bir iliz. Dolayısıyla Van’da ciddi anlamda konut stoklarında bir erime söz konusu ve bu da artan nüfusla beraber kiralama konusunda da ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Vatandaşlarımız şu anda kiralık ev bulamamaktadır ve bulamadığı için de her gün sokak sokak gezmek durumundadır. Herkesin bu ilde barınmaya ihtiyacı vardır ama artan bu kiralardan dolayı ve kiralık ev bulunamamasından dolayı şu anda ilimizde maalesef sıkıntılar baş göstermiştir” şeklinde konuştu.

“VAN’IN İMAR DURUMU ÇOK SAĞLIKSIZ”

Van’daki kira fiyatlarının artmasının başlıca sebeplerini sıralayan Van Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek, “Bunun başlıca nedenleri Van’ın imar durumuyla alakalıdır. Van ilimizin şu anda yelpazesinin genişletilip yeni imar katmamız gerekmektedir. Van’ın çehresini büyütmemiz gerekmektedir. Makro düşüncelerle adım atmamız gerekmektedir.

Van’ın imar durumu çok sağlıksız olduğu için yeni yapılaşmalara gidilemiyor. Müteahhit arkadaşlarımız şu anda ne kadar yapı yapmak isterlerse de Van’ın sağlıksız imarından dolayı yeni yerlerde yeni yapılaşmaya gidilememektedir. Bu da bizim için ciddi bir sorun meydana getiriyor. Dolayısıyla Van nüfus olarak her gün büyüyen bir il” diye konuştu.

“KENT MERKEZİNİN GENİŞLETİLMESİ GEREKİYOR”

Van’daki imar sorunun çözülmesi için kent merkezinin Edremit ve Erciş bölgelerine doğru genişletilmesi gerektiğini söyleyen Van Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek, “Van’ın kent merkezini Edremit ve Erciş bölgelerine doğru genişletmemiz lazım.

Hatta Bardakçı’ya kadarki bölgenin imara açılmasını ve o bölgelerin de ıslah edilip imara kazandırılması, yeni yapılaşma yolunda adımlar atılmasını beklemekteyiz. Maalesef Van’da belediyeler çok ciddi anlamda imara yönelik çalışmalar sergileyememektedir. Bu konuda Edremit ve Tuşba belediyelerine çok ciddi görevler düşmektedir. Üç bölgemizde şu an ciddi anlamda sıkıntılar söz konusu olmuştur. Bunlar; Kevenli bölgesi, Bostaniçi, Edremit ve Erciş yolu güzergahı. Erciş yolundan üniversiteye kadar imar konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bu da Van’ın çehresini kapatarak büyümesini engellemektedir. Dolayısıyla bizlerin bu sıkıntıların üstesinden gelmesi için öncelikle ve temel sorunu ortadan kaldırmamız lazım. Van’ın imarını değiştirmemiz lazım. Bu değişirse yeni yapılaşmalara gidilecek, yeni binalar yapılacak, yeni yerleşim alanları ve konut alanları yapılacaktır. Ve Van’daki konut sayısı artacaktır, en azından bu hadise söz konusu olursa Van’da kira fiyatları düşecektir ve insanlar da ev sıkıntısı çekmeyecektir ama şu anda mevcut konutlar şu an ki mevcut nüfusa maalesef yeterlilik arz etmiyor” dedi.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk