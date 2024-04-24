Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, alacaklı kurum veya şahıs, borç içeriği gibi ayrıntıları verilen tabloda Gürpınar Belediyesinin toplam güncel borcu, 257 milyon 256 bin 62 TL olarak kaydedildi.

Gürpınar Belediyesinin, İller Bankasından aldığı 42 milyon 98 bin 61 lira 26 kuruş kredi borcu; diğer bankalardan aldığı 154 milyon 113 bin 564 lira 41 kuruş kredi borcu; diğer kurumlardan aldığı 4 milyon 530 bin 278 lira 43 kuruş SGK, vergi, su, elektrik, icra ve paylar borcu;

bütçe emanetine alınan, ödenmemiş ödemeler, 28 milyon 300 bin 874 lira 63 kuruş, kilitli parke ve konut yapımı borcu; firma, şahıs ve beklenen diğer ödemeler, kilitli parke, konut ve muhtelif işer borcu 28 milyon 222 bin 283 lira, 19 kuruş olmak üzere toplam 257 milyon 265 bin 62 TL borcu olduğu açıklandı.