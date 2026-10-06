Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Van TSO) 2026 yılı organ seçimlerinde oy kullanılacak yer belli oldu.

İpekyolu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre seçimler, 24 Ekim Cumartesi günü Van Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek.

Seçimlere kısa bir süre kala adaylar çalışmalarını hızlandırırken, daha önce seçim tarihi ve oy kullanma saatleri belirlenmişti. İpekyolu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçim sürecine ilişkin usul ve esasları kamuoyuyla paylaştı.

SEÇİMLER VAN ANADOLU LİSESİ’NDE YAPILACAK

Alınan karar doğrultusunda Van TSO organ seçimleri, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Seçimlerin, İpekyolu ilçesine bağlı Buzhane Mahallesi’nde bulunan Van Anadolu Lisesi’nde yapılacağı bildirildi.

ÜYELERİN LİSTELERİ 3 GÜN ASKIYA ÇIKACAK

İpekyolu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, seçim günü oy kullanacak kişilerin kimliklerini, oda veya borsa ya da resmi kuruluşça verilen belge ile ispat etmelerinin zorunlu olduğu belirtildi.

Duyuruda, oda organ seçimlerinde seçme ve seçilme yeterliliğine sahip üyelere ait listelerin 6 Ekim 2026 Salı günü saat 08.00’de Van TSO’da askıya çıkarılacağı ve 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 17.00’de askıdan indirileceği ifade edildi.

Söz konusu listelere ilişkin itirazların da belirtilen tarihler içerisinde yapılabileceği kaydedildi.

İKİ YILDIR ODAYA KAYITLI OLMA ŞARTI

Seçimde oy kullanacak üyelerde aranan şartlar arasında, seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı olma koşulunun da bulunduğu bildirildi.