İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Geleceğim Van Gölü'nde Saklı: 14-18 Yaş Gençler İçin Su Altı Teknolojileri ve Kariyer Rotası" projesinde, 14-18 yaş arasındaki öğrencilere su altı teknolojileri ve bu alandaki kariyer imlanları tanıtılıyor. 8 günlük teorik eğitimin ardından MikroROV'ları kullanmaya başlayan öğrenciler; uzaktan kumandalı su altı araçlarının kullanımı, çalışma prensipleri ve bakım süreçleri konusunda uygulamalı eğitim alıyor. Eğitimlerin önümüzdeki süreçte Van Gölü'nde sürdürülmesi planlanıyor.

Proje Koordinatörü Dr. Arya Biçen, projenin hedef kitlesinin 14-18 yaş arasındaki öğrenciler olduğunu belirterek, projenin ASAD aracılığıyla hayata geçirildiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından projeye hibe desteği sağlandığını ifade eden Biçen, başta Tatvan Kaymakamlığı olmak üzere yerel paydaşların da ayni ve teknik destek sunduğunu kaydetti.

Biçen, "Bu kapsamda gençlerimiz MikroROV'ları nasıl kullanabileceklerini ve bakımlarını nasıl yapacaklarını öğreniyor. Eğitimlerimizi bu alanda uzman olan Prof. Dr. Salih Murat Egi ile yürütüyoruz. Teorik eğitimin ardından artık uygulama aşamasına geçtik. Uygulamalarımızı hem havuzda hem de Van Gölü'nde gerçekleştireceğiz. Bu proje aslında gençlerimiz için bir kariyer rotası. Teknoloji ile kariyerin birleştiği noktadayız. Van Gölü ve havuzda yaptığımız çalışmaları ilerleyen süreçte Nemrut Krater Gölü'nde de değerlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Eğitmen Prof. Dr. Salih Murat Egi ise 2025 yılında Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevinden emekli olduğunu belirterek, çalışmalarını su altı teknolojileri alanında sürdürdüğünü söyledi. Projenin gençlere önemli bir deneyim kazandıracağını ifade eden Egi, "Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği olarak amacımız öğrencilerimize su altı teknolojilerini tanıtmak ve geleceğin su altı robotçularını yetiştirmek. Desteklerinden dolayı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Tatvan Kaymakamlığımıza ve projeye katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tatvan Seydi Ali Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de yer aldığı eğitimlere 9 kız ve 9 erkek olmak üzere toplam 18 genç katılıyor. Öğrenciler, MikroROV eğitiminin alanlarıyla doğrudan bağlantılı olması nedeniyle projeye yoğun ilgi gösteriyor.

Projenin devamında öğrencilere endüstriyel dalgıçlık ve rehber dalgıçlık meslekleri de tanıtılacak. Eğitimlerle gençlerin Van Gölü'nü su altından tanımaları ve su altı teknolojileri, mühendislik ve dalış alanlarında kariyer seçeneklerini keşfetmeleri hedefleniyor.