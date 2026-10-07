Van Oduncular ve Kömürcüler Kooperatifi Başkanı Hacı Fehim Yakut, kentteki güncel odun ve kömür fiyatlarını açıkladı.

Kış aylarının çetin geçtiği Van’da vatandaşlar, soğuk havalara karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte özellikle dar gelirli ailelerin en önemli gider kalemlerinden biri olan yakacak fiyatları da gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor.

Vatandaşlar, geçen yıla kıyasla odun ve kömür fiyatlarında ne kadar artış yaşandığını ve hangi kömür türünün daha ekonomik olduğunu merak ederken, kentte satışa sunulan yakacakların güncel fiyatları belli oldu.

“KÖMÜR FİYATLARI HER YIL ARTIYOR”

Van Oduncular ve Kömürcüler Kooperatifi Başkanı Hacı Fehim Yakut, kömür fiyatlarının her yıl arttığını belirterek, bunda döviz kuru ve nakliye maliyetlerinin etkili olduğunu söyledi.

Wanhaber’e konuşan Yakut, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kömür fiyatlarında yükseliş oldu. Kömür, döviz üzerinden ülkemize geldiği için maalesef fiyatlar sürekli yükseliyor. Üzerine bir de nakliye ücreti eklenince daha da artıyor.” dedi.

Başkan Yakut, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle şehir içi dağıtımlarda da ücret alınmaya başlandığını ifade ederek, “Daha önce akaryakıt ücretleri uygun olduğu için şehir içinde ücretsiz dağıtım yapıyorduk. Son yıllarda akaryakıt fiyatlarında artışlar olduğu için şehir içinde nakliye ücreti almak zorunda kaldık.” şeklinde konuştu.

KÖMÜRÜN FİYATI KALİTESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Kömür fiyatlarının kalite ve türüne göre değişiklik gösterdiğini belirten Van Oduncular ve Kömürcüler Kooperatifi Başkanı Hacı Fehim Yakut’un verdiği bilgilere göre, Van’da 1 ton kömür fiyatları şöyle:

-Ukrayna Portakal kömürü 1. kalite: 21 bin TL

-Ukrayna Portakal kömürü 2. kalite: 18 bin TL

-Ukrayna Limon kömürü 1. kalite: 20 bin TL

-Ukrayna Limon kömürü 2. kalite: 16 bin 500 - 18 bin TL

-Yerli Şırnak kömürü 1. kalite: 11 bin TL

-Yerli Şırnak kömürü 2. kalite: 8 bin TL

ODUN FİYATLARI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Van’da kömürün yanı sıra odun fiyatlarında da türüne ve kullanım alanına göre farklılık bulunuyor.

Güncel fiyatlara göre meşe odununun sobalık türü 12 bin TL, fırınlık türü 11 bin 500 TL seviyesinde bulunurken, kavak odununun sobalık fiyatı ise 8 bin TL olarak açıklandı.