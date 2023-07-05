Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Geçtiğimiz dönem AK Parti’den Van Milletvekili olan ancak yeni dönemde mecliste yer almayan İrfan Kartal, bakan yardımcılıklarına atanan isimlere hayırlı olsun ziyaretlerine başladı.

İlk olarak Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a ziyaret gerçekleştiren Kartal, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde beraber görev yapmış olduğumuz, Adalet Bakan Yardımcımız Sn. Ramazan Can'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni görevinde kendisine muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

KARALOĞLU ZİYARETİ

Kartal, daha sonra, Van’ın yakından tanıdığı İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu’nu ziyaret etti. Kartal, söz konusu ziyarete ilişkin; “Yıllarca Van’ıma hizmet etmiş olan İçişleri Bakan Yardımcımız Sn. Münir Karaoğlu’nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Sn. Bakan Yardımcımıza kabulleri için teşekkür ediyor, yeni görevinde kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.