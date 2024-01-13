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Hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan yağış, olumsuz etkilerini göstermeye başladı.

Ülke genelinde bazı bölgelerde kar yağışı hakimiyetini sürdürürken, sürücüler de zorlu durumlarla karşılaştı.

O bölgelerden biri de Hakkari-Derecik karayolu oldu.

Sürücüler yolda kaldı

Yoğun kar ve tipiye karşı hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı.

Kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar araçların tekerleklerine zincir takarak yollarına devam edebildi.

Kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle yolda kalan vatandaşlar ise diğer sürücülerin desteği ile yola çıkabildi.

Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar kalınlığına yönelik açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre Hakkari'de yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.