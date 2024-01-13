WanHaber / Fatma Öztürk / Zehra Boğatekin Akman

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SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Van’da bulunan hastanelerin acil servis bölümlerinde geçtiğimiz günlerde yoğunluk yaşanmıştı. “Salgın mı var?” sorusunu akıllara getiren yoğunluğa ilişkin açıklama geldi.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, acil servislerde yaşanan yoğunluğun normale döndüğünü belirterek, “Soğuk havalarla beraber başlayan bir salgın vardı. Van’da bir yoğunluk yaşandı ama şu an her şey kontrol altında. Acil servislerde doktor sayısında da bir problem yok, yaşanan yoğunluk normale döndü” dedi.

Yaşanan yoğunluğun gribal enfeksiyon salgınından kaynaklı olduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Tosun, “Salgında da endişelenecek bir durum yok. Gribal enfeksiyona bağlı dönemsel bir durum vardı ve ülke genelinde var olan bir durumdu, Van’da geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğunluk. Acil servis sayısını da arttırdık, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, hastanelere başvuru yapan tüm vatandaşlarımızla ilgileniyor” diyerek, yoğunluğun normale döndüğünü aktardı.