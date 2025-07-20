Üzümcü köyünden Hakkari istikametine seyir halinde olan Selahattin Arslan yönetimindeki 34 EDR 169 plakalı araç, yola düşen kaya parçalarından kaçmak için manevra yaptı. Bu sırada sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Selahattin Arslan ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Takla atan araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kazanın ardından açıklama yapan sürücü Selahattin Arslan, "Yola düşen kaya parçalarından son anda kurtulmak istedim. Direksiyonu kırınca araç kontrolden çıktı ve takla attı. Canımızı zor kurtardık. Ölümle burun buruna geldik. Karayolları ekiplerinin bu yolda acilen önlem alması gerekiyor. Bu yol çok tehlikeli. Kaya düşmelerine karşı tel örgü veya koruyucu önlem alınmalı" dedi.