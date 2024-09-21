Hakkari'de Yağışların Etkisi

Son iki gündür devam eden yağışlar, Van-Hakkari-Çukurca yolunda kayaların düşmesine zemin hazırladı fakat can kaybının yaşanmaması bir nebze olsun rahatlama sağladı  bu tehlikeli durum, yolun güvenliğini ciddi şekilde tehdit ederken, sürücüleri de büyük bir riskle karşı karşıya bıraktı.

Hakkaride Yagislar Nedeniyle Cukurca Yoluna Kaya Dustu 800X569 740X420

Araçlarda Maddi Hasar Meydana Geldi

Kayaların yola düşmesi sonucunda bazı araçlarda hasar oluştu. Sürücüler, bu gibi olayların sıklıkla yaşandığını belirtirken, can güvenliğinin her an tehlikede olduğunu vurguladılar.

Sürücülerden Acil Önlem Talebi

Yola düşen kayaları temizleyen sürücüler, yağışlı havalarda ölümle burun buruna geldiklerini ifade ederek yetkililerden acil önlem talep ettiler. Bu durum, bölgedeki yol güvenliğinin artırılması gerekliliğini gözler önüne seriyor.

Cukurca Kara Yoluna Kaya Dustu 17843756 Amp

Doğa Olayları ve İnsan Güvenliği

Hakkari'deki bu olay, doğanın güç gösterisi olarak bir kez daha hatırlatırken, insanların güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Doğanın bu tür tehditlerine karşı hazırlıklı olunması, hem sürücülerin hem de bölge sakinlerinin sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi