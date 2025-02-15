Belediye ekipleri, kış şartlarının hayatı olumsuz etkilememesi için gece gündüz aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Kentin 15 mahallesi ve 149 ayrı sokağında yoğun bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında yollar ve kaldırımlar kardan temizleniyor. Kar küreme araçları ve iş makineleriyle ana arterler açık tutulmaya çalışılırken, özellikle dar sokaklarda insan gücüyle kar temizleme işlemi gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının kentte günlük yaşamın aksamaması için aralıksız devam edeceğini belirtti. Ayrıca vatandaşların güvenliği için yolda biriken karların tamamen temizlenmesi ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarının sürdürüldüğü ifade ettiler. Karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, vatandaşların muhtemel buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulandı.