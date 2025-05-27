Hakkari'nin Otluca köyünde hidroelektrik santrali civarındaki tepelik alanda gözlemlenen ilginç bir doğa olayı görenleri hayran bırakıyor. Güneşli havalarda açan sarı çiçekler, gün batımına doğru adeta birer birer kayboluyor. Toprağın rengi ve taşların renklerinin de değiştiği fotoğraf karesinde açıkça ortaya çıkıyor. Değişmeyen tek şey ise yem yeşil bitki örtüsü.

Doğanın bu sıradışı ritmini keşfeden doğa tutkunu Şivan Boyar, çektiği fotoğraflarla bu olayı belgeledi. Boyar, "Sabah saatlerinde güneş ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan sarı çiçekler, adeta doğanın bize sunduğu sessiz bir gösteri gibi. Ancak güneşin batmasına yakın saatlerde çiçeklerin bir anda ortadan kaybolduğunu fark ettim.

Önce rüzgâr ya da sıcaklıkla ilgili olduğunu düşündüm ama her gün aynı saatlerde gerçekleşen bu olay beni hayretler içerisinde bırakıyor" dedi.

Bu gizemli olay, Hakkari'nin doğal güzelliklerinin yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen birçok sırrı da içinde barındırdığını bir kez daha gözler önüne serdi.