Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine harekete geçen Hakkari Belediyesi, tehlike arz eden ve imar kirliliğine neden olan yapıları tespit ederek yıkım işlemlerine başladı. Belediye ekipleri; Dağgöl, Gazi, Pehlivan ve Merzan mahallelerinde riskli binaları kontrollü şekilde yıktı.

Mahalle sakinlerinin güvenliği açısından önemli görülen bu çalışma, vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.

Belediye yetkilileri, kent genelinde tespit edilen diğer metruk yapılar için de yıkım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.