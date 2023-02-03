Vanspor FK Başkanı Kıyak'ın Acı Günü
Bitexen Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak'ın kuzeni Musa Kıyak, hayatını kaybetti.
Bitexen Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak'ın kuzeni Musa Kıyak, Göztepe'deki özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Vanspor FK, sosyal medya hesaplarından "Kulüp Başkanımız Feyat KIYAK’ın amcasının oğlu Musa KIYAK hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." paylaşımında bulunarak taziye dileklerini iletti.
Musa Kıyak'ın cenazesinin araç konvoyuyla bugün Van'a getirileceği, Çiçekli'de toprağa verileceği öğrenildi.
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