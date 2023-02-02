Vanlı besicilerin zorlu kış mesaisi

Görecek Mahallesi'ne bağlı Değerbilir mezrasında besiciler, yazın biriktirdikleri ot ve samanla kışın hayvanlarının yem ihtiyacını karşılıyor.

Besiciler, evlerine yakın bölgelerde istifledikleri ot balyalarını, ezdikleri karın üzerine sererek hayvanlarına veriyor.

Yetiştiricilerden Cemal Çoksu, küçükbaş hayvanları belirli zamanlarda dışarı çıkararak beslediklerini söyledi.

Kış şartlarında işlerinin daha da zorlaştığını belirten Çoksu, şunları kaydetti:

"Koyunları yazın merada kışın da karın üzerine ot ve samanla besliyoruz. 15 gün sonra doğurmaya başlayacaklar. Kuraklıktan korkuyoruz. Önceki yıllarda bu vakitlerde yerde yaklaşık 1,5 metre kar vardı. Şu an kar yağdı ama yeterli değil. Devletimiz bize destek veriyor. Küpe, tarla, yem ve mazot parası alıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun."AA