THY 238 seferini iptal etti!
Türk Hava Yolları (THY), 5 ve 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı 238 seferi iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferin kar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Öncesinde ise sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir. Uçuş tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz."
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