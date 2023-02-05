Meteorolojiden Van'a kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Van merkez ve çevre ilçelerinin akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Hakkari, Muş, Bitlis ve Van ilinin güney ilçelerinde kuvvetli, bölgenin yüksek kesimlerinin ise yoğun kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 1, Hakkari’de 0, Bitlis’te eksi 3 ve Muş’ta eksi 2 derece olması tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Hakkari, Muş, Bitlis ve Van’ın güneyinde kuvvetli, bölgenin yüksek kesimlerinin ise yoğun kar yağışlı (20cm) olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde tipi, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.