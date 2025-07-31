Başdanışman Gülşen Orhan, Van Bahçesaray Yolu’nun Gevaş-Bahçesaray etabı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiğini açıkladı. Proje ihale süreci ve etüt çalışmalarının başladığını ve 2026’da tamamlanmasının öngörüldüğünü aktaran Orhan, yapım ihalesinin ise 2027’de gerçekleşmesinin planlandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Bahçesaray Yolu’nun Gevaş-Bahçesaray etabının tüneller de dahil birçok yapıyı kapsayan projesiyle ilgili açıklama yaptı. Orhan; projenin, asırlık bir ulaşım sorununun çözümü için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Orhan, yolun proje ihale süreci ve etüt çalışmalarının başladığını, 2026’da tamamlanmasının ve yapım ihalesinin 2027’de yapılmasının planlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Van Bahçesaray Yolu’nun tüneller de dahil bir çok yapıyı içeren Gevaş-Bahçesaray etabıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdiler. Yolun proje ihale süreci ve etüt çalışmaları başlatıldı, 2026’da tamamlanması öngörülüyor. Yapım ihalesinin ise 2027’de yapılması planlanıyor. Böylece asırlık bir ulaşım sıkıntımızın da tarihe karışacağını ümit ediyoruz. Ekonomik sıkılaştırma döneminde olmamıza rağmen ve henüz asrın depreminin etkilerini üzerimizden atmamışken, bu önemli karar ve talimat için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.”