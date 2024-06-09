Başlıca özellikleri şunlardır:

Ölçüm Yöntemi:

GSR II, deri üzerindeki elektriksel iletkenlik değişikliklerini ölçer.

Stresin, gerginliğin ve uyarılma seviyelerindeki değişiklikleri belirler.

Stres Analizi:

Cihaz, kullanıcının stres, kaygı ve uyarılma düzeylerini görselleştirir.

Kullanıcının psikolojik durumunu anlama ve takip etme imkanı sağlar.

Nörofeedback:

GSR II, gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak kullanıcının kendi fizyolojik durumunu kontrol etmesine yardımcı olur.

Kullanıcı, stres ve gerginlik seviyelerini azaltmak için çeşitli teknikleri uygulayabilir.

Eğitim ve Terapi:

GSR II, stres yönetimi, kaygı bozuklukları, bağımlılık gibi sorunların tedavisinde kullanılabilir.

Terapistler tarafından çeşitli nörofeedback programları uygulanabilir.

Taşınabilirlik:

GSR II kompakt ve taşınabilir bir cihazdır, böylece kişisel kullanım veya klinik ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Sonuç olarak, GSR II nörofeedback cihazı, bireylerin ve terapistlerin psikolojik durumunu izleme, analiz etme ve iyileştirme konusunda güçlü bir araçtır.