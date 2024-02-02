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Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine ilişkin tarih vermeyip 2024 yılı içinde faiz indirimi olabileceğine yönelik sözlü yönlendirmesi altın fiyatlarına yükseliş getirdi.

Ons altın güne 2055 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2051 dolar, en yüksek de 2056 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2055 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Altının gram fiyatı 2014 lira ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Çeyrek altın 3 bin 286 liradan satılıyor.

KAPALIÇARŞI'DA REKORA YAKIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2056 liradan alınıp, 2076 liradan satılıyor.

Yatırımcılar bugün ABD tarım dışı istihdam verilerini izleyecekler. Ekonomistler ocakta tarım dışı istihdamın 180 bin artacağını tahmin ediyorlar.

Tarım dışı istihdamın tahminlerin altında kalması son günlerde zayıflayan ABD'de faiz indirimlerinin martta başlayacağı beklentilerini tekrar kuvvetlendirebilir. Piyasalar, şu anda martta faiz indirimine yüzde 40 olasılık veriyorlar. Bu yılın tamamında ise 145 baz puan faiz indirimi yapılacağını fiyatlıyorlar.

Bu yılın tamamında 1,5 puana yakın faiz indirimi beklentisi ve ABD'de küçük-orta ölçekli bankalara yönelik endişelerin tekrar gündeme gelmesi güvenli liman olarak görülen varlıklara talebi artırdı. ABD Hazine tahvillerinin getirileri yıl başından bu yana en düşük seviyeye geriledi ve Asya işlemlerinde yatay seyretti.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün 10 baz puan düşüşle yüzde 3,817 seviyesine inmesinin ardından son olarak yüzde 3,8802 seviyesinde yatay seyretti.

DOLARDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Doların kademeli yükselişi devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 30,45, euro/TL 33,12 seviyesinde hareket ediyor.