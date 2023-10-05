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Son 7 ayın en düşük seviyelerini gören altında ibre yukarı yönlü döndü. Ons altın dalgalanma sonrası 1827 dolara kadar yükselirken, gram altın 1618 seviyelerine geldi.

Öte yandan Cumhuriyet altını şu sıralarda 11.280,00 liradan lira seviyesinde işlem görürken, yarım altın 5.523 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 1.618,94

Çeyrek altın: 2.762,00

Yarım altın: 5.523,00

Tam altın: 11.013,00

Cumhuriyet altını: 11.280,00 liradan satılıyor.

DOLARDA YATAY SEYİR

Dolar/TL'de kademeli yükseliş devam ediyor.

Dolar/TL 27,56, Euro/TL 29,10 seviyesinde işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM'de sunum yaptı ve komisyonun sorularını yanıtladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan "Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Son günlerde artan petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerinde yukarı ilave baskı oluşturduğunu söyleyen Gaye Erkan "Bu unsurlar enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınıra yakın seyredeceğine işaret etmektedir." dedi. Gaye Erkan, akaryakıtın enflasyonda risk unsuru oluşturabileceğini söyledi.

Meclisteki sunumunda kendisine sürekli olarak doğrudan yatırım tekliflerinin geldiğini belirten TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan "İstediğimiz koşullarla kabul etmek istediğimiz için beni sürekli arıyorlar” dedi. Bir milletvekilinin "KKM'den çıkış için bir stratejiniz var mı" sorusuna Gaye Erkan "Menkul kıymetleştirilmesi zaman alacak ve altyapı isteyen işler. Dolayısıyla amacımız var olan altyapıları anlayıp inceleyip onun üstüne gerekleri de inşa edip TL enstrümanlarını derinleştirmek ve daha da çeşitlendirerek Türk lirasının hacmini artırmaktır. Bunlar oldukça da KKM’den geçiş daha sağlıklı olur” yanıtını verdi.

Petrol fiyatlarında hızlı düşüş yaşandı! Merkez Bankalarının politika faizini daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerinin petrol talebini baskılayacağı düşüncesiyle petrol fiyatları yüzde 5 değer kaybetti. Bu gelişme enflasyonda epey yer kaplayan akaryakıt fiyatları için olumlu.

Bugün piyasalarda bankacılık ve rezerv verileri dışında önemli veri bulunmuyor. Dışarda ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak.

Kaynak: Haber7