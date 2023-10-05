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Muradiye’de yapımına mayıs ayında başlanılan sağlık kampüsünün inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, 2023 yılı sağlık yatırımı programı çerçevesinde ilçede yapımı devam eden sağlık kampüsünde incelemelerde bulundu.

İlçede yapılan sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Kaymakam Melih Aydoğan, sağlık kampüsü içerisinde sekiz aile hekimliği birimi, 112 acil servis istasyonu ve ilçe sağlık müdürlüğünün yer alacağını belirti. Kaymakam Aydoğan, “Sağlık yatırımlarımızın kampüs olarak bir arada olduğu merkez burası.

Aynı zamanda burası sosyal donatı alanı, park alanıyla ve otopark alanıyla vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş olacak. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle, aile hekimlerimizle 112 istasyonumuzla bu alanı bir sağlık kampüsü haline getiriyoruz.

Daha önce söz verdiğimiz gibi bu yatırımı da ilçemize Sağlık Bakanlığımızın ve valiliğimizin destekleriyle kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an inşaatımız son hızla devam ediyor. İnşallah sonbaharla beraber bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz” dedi.

Sağlık yatırımlarından bir yenisinin müjdesini veren Aydoğan, “150 yataklı ilçe devlet hastanemizin tüm izinleri bitmiş durumdadır. İlçemizin kapasitesine uygun şekilde 150 yataklı olarak tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde bir devlet hastanesi kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor.

Muradiye'yi sağlık yatırımları konusunda öncü hale getireceğiz. Tabii ki bu yatırımların gelmesinde Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın destekleri çok önemlidir. Valimizin destekleriyle bu yatırımları ilçemize kazandırıyoruz. Tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

kaynak:iha