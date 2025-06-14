İsrail’in Tahran’daki nükleer tesislere yönelik “Yükselen Aslan” operasyonu ve İran’ın misillemesi, yatırımcıları altına yöneltti. Küresel risk algısının artmasıyla ons altın, %1,3 artışla 3.435 dolar seviyesinde kapanış yaptı. Türkiye’de gram altın, 4.373 TL’lik zirvesinden hafif geri çekilerek 4.328 TL bandında işlem görüyor. Commerzbank’ın 2025 için 3.400 dolar, 2026 için 3.600 dolar ons altın tahmini, yükseliş beklentilerini güçlendiriyor. İşte 14 Haziran 2025 güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.322,05

Satış: 4.328,32

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.430,92

Satış: 3.433,76

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.915,28

Satış: 7.076,80

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 27.661,13

Satış: 28.220,63

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 27.946,00

Satış: 28.705,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.787,34

Satış: 14.153,60

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 27.661,13

Satış: 28.220,63

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 28.832,70

Satış: 29.560,05

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.347,66

Satış: 3.364,13

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.910,45

Satış: 4.201,04