İsrail’in Tahran’daki nükleer tesislere yönelik “Yükselen Aslan” operasyonu ve İran’ın misillemesi, yatırımcıları altına yöneltti. Küresel risk algısının artmasıyla ons altın, %1,3 artışla 3.435 dolar seviyesinde kapanış yaptı. Türkiye’de gram altın, 4.373 TL’lik zirvesinden hafif geri çekilerek 4.328 TL bandında işlem görüyor. Commerzbank’ın 2025 için 3.400 dolar, 2026 için 3.600 dolar ons altın tahmini, yükseliş beklentilerini güçlendiriyor. İşte 14 Haziran 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.322,05
Satış: 4.328,32
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.430,92
Satış: 3.433,76
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.915,28
Satış: 7.076,80
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.661,13
Satış: 28.220,63
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.946,00
Satış: 28.705,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.787,34
Satış: 14.153,60
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.661,13
Satış: 28.220,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.832,70
Satış: 29.560,05
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.347,66
Satış: 3.364,13
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.910,45
Satış: 4.201,04