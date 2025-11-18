Olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki bir otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek, ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öte yandan gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan baba Servet Böcek'te bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER: BABA SERVET BÖCEK DE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETMİŞTİR

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Fatih’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

OIayda 2 çocuğun ve anne Çİğdem Böcek'in hayatını kaybetmesinin ardından hastanede tedavisi sürerken ölen baba Servet Böcek'in cenazesi de Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.