Hileli Ürünlerin Korkunç Detayları Açıklandı

Özellikle Antalya, Sakarya ve Adana'nın dikkat çekici şekilde bu hileli ürünlerin merkezleri olduğu, yapılan araştırmalarla tespit edildi,son rapora göre, gıda güvenliği açısından tehlike arz eden bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 66’ya yükselirken, taklit-tağşiş yapılmış ürün sayısı da 498 olarak kaydedildi. Listede yer alan bazı ürünlerin içeriğinde, pul bibere boya eklenmesi gibi sağlık açısından son derece zararlı uygulamalara da rastlandı; örneğin, lahmacuna at eti eklenmesi ve tas kebaba domuz eti karıştırılması gibi skandallar dikkat çekti.

Gıda Hileleri Ülke Genelinde Yaygınlaşmış Durumda

Raporda yer alan hileli ürünler arasında, gıda boyalarının yasaklı olduğu ürünlerin yanı sıra, ilaç etken maddeleri içeren gıda takviyeleri de bulundu. İstanbul, Gaziantep ve Aydın gibi illerde bu tür hileli gıda ürünlerine sıkça rastlanırken, Adana ve Antalya gibi bölgelerde de tek tırnaklı etin kullanıldığı tespit edildi. Vatandaşların sağlığını tehdit eden bu hileli ürünler, gıda güvenliği konusunda büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.