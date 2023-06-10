WanHaber – Özel

Van’da havaların ısınması ile beraber düğün sezonu da başladı. Son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan altın fiyatları ise düğün yapmak isteyenleri zora sokuyor.

Altın fiyatlarının yüksekliği vatandaşları farklı arayışlara itti. Vatandaşların bir kısmı çözümü imitasyon takılarda buluyor.

Van’da son aylarda, altın suyuna batırılmış imitasyon takılara ilginin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

İran Çarşısı’nda esnaflık yapan Mesut Borak adlı vatandaş, imitasyon ürünlere rağbetin son günlerde arttığını söyledi.

TALEPLER OLUMLU

İran Çarşısı esnafı Mesut Borak, “Son yıllarda altın fiyatının dünya genelinde yükselmesi ile beraber, imitasyon takılara da ilgi artıyor. Çelik ve bakır üzeri, altın kaplama ürün satıyoruz. Yeni evlenen çiftlerimizin yükü oldukça ağır. Bu vesileyle bu işe girdik. Baktık ki talepler çok fazla, biz de devam ediyoruz” diye konuştu.

İRANLI TURİSTLERİN İLGİSİ VAR

İranlı turistlerin imitasyon takılara ilgisi olduğunu söyleyen Borak, “Özellikle İran’dan gelen turistlerin bu takılara büyük bir ilgisi var. Onun dışında yerli yabancı turistlerden de rağbet var” dedi.

FİYATLAR ÇOK UYGUN

İmitasyon ürünlerin fiyatlarının uygun olduğunu belirten Borak, “Bu takıların fiyatları çok uygun. Bir gelinin altın takı merasimi en az 500 bin liradan başlıyor. Bizim gibi imitasyon ürün satan bir yerden aldığı takıların maliyeti ise 10 bin lirayı geçmez” ifadelerini kullandı.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik