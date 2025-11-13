TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu görüşülecek.

CHP milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın salona girişi sırasında "kırmızı kart" gösterdi. Bunun üzerine Bak, "VAR'dan döner" ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin kartları göstermeye devam etmeleri üzerine Bakan Bak, "Millet size yıllardır kırmızı kart gösteriyor." dedi.

"Dünyanın en büyük öğrenci yurt ağını oluşturmuş olmanın gururunu yaşıyoruz."

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bak, sözlerine Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye dileyerek başladı.

Gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yurt hizmetlerinde önemli adımlar attıklarını dile getiren Bak, "2002 yılı sonunda 77 il ve 59 ilçede toplam 190 yurtta 182 bin 258 yatak kapasitesiyle hizmet veriliyordu. Biz bu hizmet kapasitesini bugün itibarıyla 81 il, 271 ilçe ve 6 adet KKTC'de olmak üzere toplam 880 yurt ve 1 milyon 3 bin 259 yatak kapasitesine ulaştırdık. Yüzde 551 oranındaki dev kapasite artışıyla dünyanın en büyük öğrenci yurt ağını oluşturmuş olmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Bak, yurtlarda sıcak su, güvenlik hizmeti, ders çalışma alanları, kantin, sosyal etkinlik alanları ve ücretsiz yüksek hızlı internet imkanlarıyla gençlere güvenli, konforlu ve verimli bir barınma ortamı sağlandığını belirterek "2025-2026 eğitim öğretim döneminde Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. Yemek hizmetlerimizi hijyen standartlarına uygun, besin değeri yüksek ve dengeli menüler eşliğinde üniversiteli gençlerimize sunuyoruz. Yalnızca 2024-2025 öğretim döneminde öğrencilerimize 31 milyar 599 milyon 612 bin 790 lira beslenme yardımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kredi ve burs desteğinin sürdüğünü hatırlatan Bak, "2025 yılı itibarıyla lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine bu miktarın 2 katı, doktora öğrencilerine ise 3 katı ödeme yapıyoruz. Milli sporcularımıza da burs miktarının 3 katına kadar destek sağlıyoruz. 2025’te 642 milli sporcumuzu bu sisteme dahil ettik." şeklinde konuştu.

Bak, yurtların yalnızca barınma merkezleri olmadığını, aynı zamanda spor etkinlikleri, konserler, tematik kamplar, söyleşiler, atölye ve kurs programlarının da düzenlendiği yaşam alanları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"2024-2025 yılı içerisinde 153 bin öğrencimiz psikososyal destek hizmetlerimizden faydalandı. Seyahatsever projesiyle Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı yurtları yaz döneminde ücretsiz olarak gençlerin kullanımına açtık. 2022-2025 yılları arasında toplam 518 bin 769 gencimiz bu imkandan yararlandı. Yurtlarımız, öğrencilerimizin evi, yuvasıdır; fakat ihtiyaç halinde 85 milyonun güvenle açtığı bir kapıdır. Depremlerde, yangınlarda, sellerde, pandemide yurtlarımız yüz binlerce vatandaşımıza güvenle hizmet vermiştir."

"11 binden fazla gencimize istihdam sağladık"

Bakan Bak, 2002 yılında 9 gençlik merkezi ve 5 gençlik kampı bulunduğunu, söz konusu sayıların gençlik merkezleri için 559'a, gençlik kampları için de 43'e yükseldiği bilgisini verdi.

Gençlik merkezlerinde uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler, atölyeler, gönüllülük ve teknoloji çalışmaları yürütüldüğünü anlatan Bak, "Faaliyetlerimize daha çok gencimizin erişmesini sağlamak amacıyla üniversiteler, mahalleler, yurtlar ve okullarda hayata geçirdiğimiz Genç Ofislerimizin sayısı da 378'e ulaşmıştır. 11'i deniz, 32'si doğa kampı olmak üzere toplam 43 kampımızda bu yıl 253 bin 328 gencimizi ağırladık. 2028 yılının sonuna kadar da 1 milyon gencimizi 'Bir Kardeşlik İklimi' olarak adlandırdığımız kamplarımızda misafir etmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Farklı kurumlarla beraber Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri, Afetlere Hazırlık Eğitimleri, Afet Farkındalık Eğitimleri, Küresel Kalkınma, Çevre, Medya Etiği, Dezenformasyonla Mücadele ve Milli Yetkinlik Hamlesi gibi yeni kamp programları düzenlediklerini dile getiren Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversiteli gençler için başlattığımız Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programıyla (ÜNİDES) 2025-2026 dönemi için 75 bin liraya kadar yerel, 125 bin liraya kadar ulusal proje desteği sağlıyoruz. ÜNİDES kapsamında 5 dönem boyunca 3 bin 17 yerel, 1427 ulusal olmak üzere tam 4 bin 444 projeye 338 milyon 260 bin lira destek sağladık. Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı vesilesiyle '110 Bin Gençle: Bir Destandır Çanakkale' projesi kapsamında gençlerimizi Çanakkale'ye götürdük. Ayrıca gençlerimizle birlikte milli gururumuz TCG Anadolu ile Çanakkale'den İstanbul'a uzanan tarihi bir yolculuk gerçekleştirdik."

Bak, bilim ve teknoloji alanında Deneyap Atölyesi, GEN-2030 Dijital Yetkinlikler ve Yapay Zeka Atölyesi, Çalışan ve Üreten Gençler Programı gibi eğitimler verildiğini belirterek, "138 Deneyap Atölyesi ile 81 ilde gençlerimize robotik kodlama, yapay zeka ve üretim odaklı eğitimler sunuyoruz. Atölyede 35 bin 572 genç eğitim almakta, 13 bin 553 eğitmen görev yapmaktadır. Bugüne kadar 9 bin 490 öğrenci Deneyap'tan mezun olmuştur. Bu yıl da İstanbul'da gerçekleşen TEKNOFEST'te 130 takımımızla yer aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yürüttüğümüz Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında bugüne kadar 155 proje hayata geçirerek 11 binden fazla gencimize istihdam sağladık. Bu projelere toplam 1 milyar 575 milyon lira bütçe seferber ettik. Yeni dönemde 100 fabrika daha kurulmasına destek sağlayarak 10 bin ek istihdam sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç Çiftçi Programı, Fikirden Hasada: Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Kampı, Gönüllü Hasat Etkinlikleri'ni düzenlediklerini anlatan Bak, ayrıca Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı ile mühendislik fakültesi öğrencilerini TPAO'nun Gabar'daki sahasına götürdüklerini, kültür sanat alanında da şiir, tiyatro, ses ve münazara yarışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen illere yönelik hizmetler

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının güçlendirilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl yeni bir adım attık ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığını kurduk. Sağlıklı Yaşama Yönlendirme ve Bağımlılıkla Mücadele birimleri oluşturduk. Yeşilay işbirliğiyle 81 ilden 294 antrenör ve gençlik çalışanına bağımlılık türleri, erken müdahale yöntemleri ve gençlerle iletişim teknikleri konularında uygulamalı eğitimler verdik. 371 bin 792 genç ve sporcumuza, gençlik merkezlerimizde 198 bin 130, yurtlarımızda ise 170 bin 291 gencimize bağımlılıkla mücadele temalı eğitimler gerçekleştirdik. Ayrıca 7 bin 473 personelimize de farkındalık eğitimleri verdik." dedi.

Bakan Bak, 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilde gençlerin ve sporcuların yeniden güçlü bir şekilde hayata tutunmalarını sağlamak için yürüttükleri çalışmalara ilişkin şöyle konuştu:

"11 ilimizde 196 spor tesisi, 66 gençlik tesisi ve 126 yurt tesisi olmak üzere toplam 388 tesisimizin bakım, onarım, güçlendirme ve modernizasyonu için 2 milyar 66 milyon 934 bin 133 lira ödenek gönderdik. Bu çalışmalardan 35 spor tesisimizin yenileme süreci halen devam ediyor. Deprem bölgelerinde gençlerimizin barınma ihtiyacını karşılamak üzere 6 bin 177 yatak kapasiteli 6 öğrenci yurdumuzun yapımını tamamladık ve hizmete açtık. 6 bin 833 yatak kapasiteli 5 yurdumuzun inşaatı ise tüm hızıyla sürüyor. Aynı şekilde 26 gençlik merkezimizi tamamlayarak gençlerimizin buluşma noktası haline getirdik, 24 yeni gençlik merkezimizin yapımına da devam ediyoruz. Spor alanında ise stadyum, yüzme havuzu, spor salonu, atletizm pisti ve futbol sahası gibi 128 spor tesisimizi tamamlayıp hizmete açtık; 651 spor tesisimizin yapımı ise aralıksız sürüyor. Deprem bölgelerinde genel olarak 11 öğrenci yurdu, 50 gençlik merkezi ve 779 spor tesisi olmak üzere toplam 840 tesisin yapımı için bugüne kadar 23 milyar 726 milyon 837 bin 851 lira harcama yaptık."

"Engelsiz Gençlik Kamplarımız ile özel gereksinimli gençlerimizi destekliyoruz"

Bakan Bak, gönüllülük bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 2020-2021 akademik yılından itibaren üniversitelerde Gönüllülük Çalışmaları dersi verilmesine öncülük ettiklerini anlatarak, engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla yürüttükleri faaliyetlere dikkati çekti. Bak, şunları kaydetti:

"GSB Engelsiz Spor Okulları projemiz bu yıl da devam etti. Bedensel, görme, işitme engelliler ve özel sporcular federasyonları işbirliğiyle eğitim verdiğimiz 1800 antrenörümüz aracılığıyla engelli bireylerin spora aktif katılımını teşvik ettik. 2025 yılı itibarıyla 6 bin 210 kadın, 7 bin 105 erkek olmak üzere 13 bin 315 engelli vatandaşımız bu çalışmadan istifade etti. Engelsiz Gençlik Kamplarımız ile eşitlik ve erişilebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda özel gereksinimli gençlerimizi destekliyoruz. Bugüne kadar kamplarımızdan 6 bin 74 genç kardeşimiz faydalandı. Mersin Mezitli'de spor salonları, hidroterapiye uygun havuz, atölye alanları ve sosyal etkileşim mekanlarıyla donattığımız Engelsiz Gençlik Merkezimizi hizmete açtık. Aynı vizyonla hayata geçirdiğimiz Balıkesir Engelsiz Gençlik Merkezimiz de hizmete hazır hale geldi."