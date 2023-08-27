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Son olarak kabine toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışmanın devam ettiğini söylemişti. O başlık AK Parti il başkanları toplantısında da gündeme geldi.

Bakan Şimşek'in ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır yerli denilince tek bir telefon markasının söz konusu olmadığını belirtmişti.

İNDİRİM YAPILMASI PLANLANAN MUHTEMEL CİHAZLAR BELLİ OLMUŞTU

Üniversite öğrencilerinin yararlanacağı vergisiz telefon kampanyasının detayları gün geçtikçe devam ediyor.

Son olarak yeni gelen bilgilere göre gençlerin indirimden yararlanacağı telefonların listesi tanıtılmıştı.

Listedeki telefonları araştırmaya başlayan gençler kendilerine en uygun ve en iyi olan cihazı seçmek için indirim yapılması planlanan telefonların özelliklerini araştırmaya başladılar.

İŞTE LİSTEDEKİ EN İYİ 5 AKILLI TELEFON MODELİNİN ÖZELLİKLERİ

1) GENERAL MOBİLE PHOENİX 5G

2) SAMSUNG GALAXY A52

3) REDMİ NOTE 10S

4) GENERAL MOBİLE GM 24 PRO

5) VİVO Y36

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