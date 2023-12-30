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Van Valisi Ozan Balcı, İMKB İpekyolu Anadolu Lisesini ziyaret etti. Vali Balcı, burada öğrenci ve öğretmenlerle Matbil projesinin kazanımları hakkında sohbet ederek başarılar diledi.

Geçen yıl başlayan ve Türkiye’de ilk olan “Bugünün Bilmi Yarının Teknolojisi Projesi” (Matbil) kapsamında 14 derslikte 5, 6, 7, 9 ve 10. sınıfta okuyan 420 öğrenciye alanında uzman 24 öğretmen tarafından, matematiğin önemi anlatılarak, geleceğin matematikçilerini yetiştirmek ve öğrencileri matematik olimpiyatlarına hazırlamak üzere eğitim veriliyor.