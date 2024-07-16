Gece Sela Neden Okundu? İşte 15 Temmuz Selası

15 Temmuz Selaları: Bir Birlik ve Direniş Simgesi

Gece sela, Türkiye genelinde 15 Temmuz gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi simgelemek için okundu. Bu selalar, millete birlik ve direniş ruhu aşılamak amacıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde tüm camilerde tekrar edildi.

Ankara'da Toplanma Çağrısı

Sela okunmasının ardından Ankara'da, vatandaşlar Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanmaya davet edildi. Bu çağrı, milletin darbe girişimine karşı gösterdiği kararlılığı ve birlik mesajını pekiştirmeyi hedefledi.

Ağrı'da Eş Zamanlı Sela Okundu

Ağrı'da da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatları doğrultusunda, saat 00.13'te tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu. Kent merkezinde bulunan camilerde minare ışıkları açılarak, selalar birkaç dakika boyunca okundu ve bu anlamlı gece anıldı.

Eskişehir'de Milli Birlik ve Beraberlik Günü'nde Sela Okutuldu

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla Eskişehir'deki tüm camilerde saat 00.13'te sela okutuldu. FETÖ'nün hain darbe girişiminin ikinci yılında, selalarla birlikte tüm cami ve minarelerin sabah namazına kadar ışıklarının açık tutulacağı duyuruldu.